Многодетный клан "гениев" Тепляковых выгоняют из съёмного жилья Отец вундеркинда Алисы Тепляковой пожаловался, что их выгоняют из съёмного жилья 2 августа, 16:18 Семья Тепляковых. Обложка © YouTube / Редакция

Многодетный отец Евгений Тепляков, который вырастил дочку-вундеркинда Алису, заявил, что его семью незаконно выселяют из арендуемого жилья. Об этом он рассказал на своём YouTube-канале.

По словам мужчины, он платит за съёмное жильё 90 тысяч рублей в месяц и не нарушает законов. Однако собственники якобы решили выгнать на улицу квартирантов, не предупреждая заранее о расторжении договора и не объясняя причины. Тепляков рассказал, что владелец даже выломал дверь в квартиру, когда в доме находились только мать семейства и дети.

По мнению многодетного отца, у собственника накопился долг по налогам, но виноватыми он пытается выставить арендаторов. Тепляков также добавил, что полиция никак не вмешалась в ситуацию, чтобы помочь семье.

Ранее Евгений Тепляков не раз жаловался на жилищные проблемы своей семьи. И в прошлом году даже предлагал подписчикам скинуться ему на квартиру, сделав небольшие пожертвования. В начале июля этого года Тепляков показал кадры, где у его жены виден округлившийся живот. Предположительно, пара ожидает 10-го малыша.

Авторы Татьяна Миссуми