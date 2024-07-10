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10 июля, 10:55

Многодетный клан "гениев" Тепляковых ожидает появления десятого малыша

Евгений Тепляков показал глубоко беременную жену, которая ждёт десятого ребёнка

Евгений Тепляков с дочерью Алисой. Обложка © YouTube / Редакция

Евгений Тепляков с дочерью Алисой. Обложка © YouTube / Редакция

Многодетные Тепляковы, чья дочь-вундеркинд Алиса поступила в МГУ в девять лет, ожидают очередное пополнение. Отец семейства Евгений выложил у себя на YouTube-канале "Учимся с Алисой" видео с членами семьи, где можно увидеть, что его жена Наталья находится в положении.

Евгений Тепляков показал глубоко беременную жену, которая ждёт десятого ребёнка. Скриншот видео © YouTube / Учимся с Алисой

Евгений Тепляков показал глубоко беременную жену, которая ждёт десятого ребёнка. Скриншот видео © YouTube / Учимся с Алисой

На кадрах, помимо всего прочего, можно заметить округлившийся живот его супруги Натальи, которая, судя по всему, скоро станет матерью в десятый раз. Глава семейства официально слухи не подтверждал, но и не опровергал.

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Напомним, что Тепляковы — это многодетная семья, где воспитываются девять детей-погодков. Старшей из них, Алисе, скоро исполнится 12 лет, а она уже с 2021 года обучается в МГУ на психологическом факультете. Однако её дисциплина пока оставляет желать лучшего, поскольку девочка почти сразу начала пропускать пары и сессии. А двумя неделями ранее документы в МГУ подала младшая сестра Алисы Лейя. Ей всего восемь лет.

Владимир Озеров
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