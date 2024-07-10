Многодетный клан "гениев" Тепляковых ожидает появления десятого малыша

Многодетные Тепляковы, чья дочь-вундеркинд Алиса поступила в МГУ в девять лет, ожидают очередное пополнение. Отец семейства Евгений выложил у себя на YouTube-канале "Учимся с Алисой" видео с членами семьи, где можно увидеть, что его жена Наталья находится в положении.