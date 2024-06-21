Восьмилетняя сестра вундеркинда Алисы Тепляковой собирается поступать в МГУ

Очередной ребёнок семьи Тепляковых поступает в вуз. Восьмилетняя Лейя — сестра прославившейся на всю страну девочки-вундеркинда Алисы — подала документы в МГУ.

Малышка сдала ЕГЭ, однако пока пришли не все результаты. Глава семейства Евгений не стал раскрывать, какой факультет выбрали, но блогеры, следящие за Тепляковыми, утверждают, что это психфак. Туда же, кстати, поступила несколько лет назад и Алиса.

"Сейчас Алиса практически уже дипломированный педагог. Без малого дипломированный психолог, финансист, экономист, математик, программист. Только не дипломированный инженер. А ещё методолог, биолог, физик. В общем там большой список!" — приводит слова Евгения kp.ru.

Следующей в университет, видимо, будет поступать Терра. Она сдавала в этом году ОГЭ (экзамен для девятиклассников) и попала в книгу рекордов как самый юный участник итогового собеседования в возрасте шести лет.