Регион

Уведомления отключены

26 сентября, 20:11

Отец девочки-вундеркинда Тепляковой попросил неравнодушных подарить им квартиру

<p>Алиса и Евгений Тепляковы. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=IoXOuq-m0T8&t=20s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Редакция</a></p>

Алиса и Евгений Тепляковы. Обложка © YouTube / Редакция

Отец 11-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений попросил подарить его семье новую квартиру. Такую просьбу мужчина озвучил на ютуб-канале, обсуждая размер поступивших пожертвований.

В одном из последних видеороликов глава семейства рассказал, что неравнодушные перевели на его счёт 14 тысяч рублей. Он пообещал направить эти деньги на образование детей — оплатить учёбу в вузе или приобрести ученикам планшеты. В комментариях один из подписчиков поинтересовался у Теплякова, для чего ему нужно делать пожертвования.

"Правильно, лучше купить нам квартиру. Мы тоже так считаем, но, к сожалению, никто не покупает", — ответил папа вундеркинда.

Психолог рассказал, как вырастить вундеркинда в тесной квартире по примеру семьи Тепляковых

Психолог рассказал, как вырастить вундеркинда в тесной квартире по примеру семьи Тепляковых

Напомним, что Алиса Теплякова стала студенткой МГУ в возрасте девяти лет. Однако одарённый ребёнок почти сразу стал пропускать занятия и сессии. Позже отец девочки угодил в крупный скандал, когда напал на заведующего кафедрой.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров