Отец девочки-вундеркинда Тепляковой попросил неравнодушных подарить им квартиру

В одном из последних видеороликов глава семейства рассказал, что неравнодушные перевели на его счёт 14 тысяч рублей. Он пообещал направить эти деньги на образование детей — оплатить учёбу в вузе или приобрести ученикам планшеты. В комментариях один из подписчиков поинтересовался у Теплякова, для чего ему нужно делать пожертвования.