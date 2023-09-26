Отец девочки-вундеркинда Тепляковой попросил неравнодушных подарить им квартиру
Алиса и Евгений Тепляковы. Обложка © YouTube / Редакция
Отец 11-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений попросил подарить его семье новую квартиру. Такую просьбу мужчина озвучил на ютуб-канале, обсуждая размер поступивших пожертвований.
В одном из последних видеороликов глава семейства рассказал, что неравнодушные перевели на его счёт 14 тысяч рублей. Он пообещал направить эти деньги на образование детей — оплатить учёбу в вузе или приобрести ученикам планшеты. В комментариях один из подписчиков поинтересовался у Теплякова, для чего ему нужно делать пожертвования.
"Правильно, лучше купить нам квартиру. Мы тоже так считаем, но, к сожалению, никто не покупает", — ответил папа вундеркинда.
Напомним, что Алиса Теплякова стала студенткой МГУ в возрасте девяти лет. Однако одарённый ребёнок почти сразу стал пропускать занятия и сессии. Позже отец девочки угодил в крупный скандал, когда напал на заведующего кафедрой.