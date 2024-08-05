Альрик Финист Орион: В скандальной семье Тепляковых родился девятый ребёнок
В семье "девочки-гения" Алисы Тепляковой родился девятый ребёнок
Семья Тепляковых. Обложка © YouTube / "Центральное телевидение"
В семье "вундеркинда" Алисы Тепляковой родился очередной, девятый ребёнок. Отец скандального семейства Евгений не стал рассказывать, как прошли роды и как себя чувствует малыш, ограничившись тем, что просто назвал его имя — Альрик Финист Орион.
Помимо Альрика и Алисы, Евгений и Татьяна воспитывают двух дочерей и пятерых сыновей: Хейсмдалля, Лейю, Терру, Айлунгу, Фейлунга, Тесею и Сулеймана.
Ранее Евгения Тепляков заявил, что его многодетную семью "незаконно" выселяют из арендованной квартиры. По его словам, хозяева даже не объяснили причин. Кроме того, утверждает он, полиция не вмешивается в инцидент.