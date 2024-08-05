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5 августа, 13:06

Альрик Финист Орион: В скандальной семье Тепляковых родился девятый ребёнок

В семье "девочки-гения" Алисы Тепляковой родился девятый ребёнок

Семья Тепляковых. Обложка © YouTube / "Центральное телевидение"

Семья Тепляковых. Обложка © YouTube / "Центральное телевидение"

В семье "вундеркинда" Алисы Тепляковой родился очередной, девятый ребёнок. Отец скандального семейства Евгений не стал рассказывать, как прошли роды и как себя чувствует малыш, ограничившись тем, что просто назвал его имя — Альрик Финист Орион.

Помимо Альрика и Алисы, Евгений и Татьяна воспитывают двух дочерей и пятерых сыновей: Хейсмдалля, Лейю, Терру, Айлунгу, Фейлунга, Тесею и Сулеймана.

Восьмилетняя сестра вундеркинда Алисы Тепляковой собирается поступать в МГУ
Восьмилетняя сестра вундеркинда Алисы Тепляковой собирается поступать в МГУ

Ранее Евгения Тепляков заявил, что его многодетную семью "незаконно" выселяют из арендованной квартиры. По его словам, хозяева даже не объяснили причин. Кроме того, утверждает он, полиция не вмешивается в инцидент.

Матвей Константинов
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