Альрик Финист Орион: В скандальной семье Тепляковых родился девятый ребёнок

В семье "вундеркинда" Алисы Тепляковой родился очередной, девятый ребёнок. Отец скандального семейства Евгений не стал рассказывать, как прошли роды и как себя чувствует малыш, ограничившись тем, что просто назвал его имя — Альрик Финист Орион.

Помимо Альрика и Алисы, Евгений и Татьяна воспитывают двух дочерей и пятерых сыновей: Хейсмдалля, Лейю, Терру, Айлунгу, Фейлунга, Тесею и Сулеймана.