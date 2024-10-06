Актёр Андрей Неретин, игравший депутата Наливкина, умер на 49-м году жизни
Андрей Неретин. Обложка © Wikipedia / BARAKuda
В возрасте 48 лет умер актёр Андрей Неретин, игравший вымышленного депутата Виталия Наливкина. Об этом сообщает SHOT.
В 2024 году стало известно, что Неретин в своём доме упал с лестницы, повредив бедро. Недавно у него была сложная операция по замене тазобедренного сустава. В последнее время Неретин уже с трудом передвигался.
Напомним, программа с вымышленным депутатом, «председателем исполнительного комитета Уссурийска» Виталием Наливкиным появилась в 2019 году. Летом 2020 года главного актёра Андрея Неретина задержали за мелкое хулиганство, после чего суд назначил ему административный арест за нецензурную брань. Позже сообщили об аресте актрисы Ларисы Кривоносовой, которая в одном из роликов спародировала официального представителя МВД РФ Ирину Волк.