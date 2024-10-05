Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 12:36

Авторам шоу про депутата Наливкина грозит до 15 лет за изготовление взрывчатки

Авторам шоу про депутата Наливкина светит до 15 лет тюремного заключения по делу об изготовлении взрывчатки. Об этом рассказал телеграм-канал Mash.

Новое обвинение настигло продюсера Семёна Вавилова и режиссёра Андрея Клочкова после выхода ролика «Виталий Наливкин предотвратил теракт», в котором мужчина якобы разминирует неизвестную сумку на остановки с помощью фальшивого гранатомёта.

Если суд докажет, что авторы сами производили взрывчатку из хулиганских побуждений, то им будет светить срок до 15 лет заключения. Сами киноделы заявили, что занимаются только творчеством, в котором нет никаких намёков.

«Как снимают обычные фильмы, сериалы? Или их создателей тоже можно объявить хулиганами и посадить в тюрьму? Я не понимаю, в чём мы виноваты. Приложим все силы, чтобы доказать свою невиновность», — отметили авторы.

Продюсер шоу про депутата Наливкина рассказал об обысках из-за "подрыва" остановки ради ролика
Продюсер шоу про депутата Наливкина рассказал об обысках из-за "подрыва" остановки ради ролика

Напомним, программа с вымышленным депутатом Виталием Наливкиным появилась в 2019 году. Но полицейские шуток не оценили и летом 2020 года главного актёра Андрея Неретина задержали за мелкое хулиганство, после чего суд назначил ему административный арест за нецензурную брань. Позже сообщили об аресте актрисы Ларисы Кривоносовой, которая в одном из роликов спародировала официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Обложка ©

YouTube / BARAKuda

Николай Рюмин
  • Новости
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров