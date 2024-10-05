Авторам шоу про депутата Наливкина грозит до 15 лет за изготовление взрывчатки

Авторам шоу про депутата Наливкина светит до 15 лет тюремного заключения по делу об изготовлении взрывчатки. Об этом рассказал телеграм-канал Mash.

Новое обвинение настигло продюсера Семёна Вавилова и режиссёра Андрея Клочкова после выхода ролика «Виталий Наливкин предотвратил теракт», в котором мужчина якобы разминирует неизвестную сумку на остановки с помощью фальшивого гранатомёта.

Если суд докажет, что авторы сами производили взрывчатку из хулиганских побуждений, то им будет светить срок до 15 лет заключения. Сами киноделы заявили, что занимаются только творчеством, в котором нет никаких намёков.

«Как снимают обычные фильмы, сериалы? Или их создателей тоже можно объявить хулиганами и посадить в тюрьму? Я не понимаю, в чём мы виноваты. Приложим все силы, чтобы доказать свою невиновность», — отметили авторы.