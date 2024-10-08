Названа причина смерти «депутата Наливкина»

Причиной смерти приморского актёра Андрея Неретина, известного по роли депутата Виталия Наливкина, стало обострение старых заболеваний и остановка сердца. Об этом сообщает Mash .

Последнее время у 48-летнего актёра были проблемы со здоровьем: он почти не ходил после операции на суставе. Изначально медики говорили, что причина смерти — оторвавшийся тромб, но она не подтвердилась.