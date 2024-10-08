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8 октября, 08:42

Названа причина смерти «депутата Наливкина»

Причиной смерти актёра Андрея Неретина стало обострение старых заболеваний

Андрей Неретин в роли депутата Наливкина. Обложка © Wikipedia / BARAKuda

Андрей Неретин в роли депутата Наливкина. Обложка © Wikipedia / BARAKuda

Причиной смерти приморского актёра Андрея Неретина, известного по роли депутата Виталия Наливкина, стало обострение старых заболеваний и остановка сердца. Об этом сообщает Mash.

Последнее время у 48-летнего актёра были проблемы со здоровьем: он почти не ходил после операции на суставе. Изначально медики говорили, что причина смерти — оторвавшийся тромб, но она не подтвердилась.

Адвокат Галина Антонец рассказала, что Неретина похоронят в Уссурийске.

Нарколог объяснил, что могло сгубить «депутата Наливкина», который ушёл в запой перед смертью
Нарколог объяснил, что могло сгубить «депутата Наливкина», который ушёл в запой перед смертью

Напомним, что непрофессиональный актёр Андрей Неретин, игравший вымышленного депутата Виталия Наливкина, скончался на 49-м году жизни. Предварительная причина смерти — оторвавшийся тромб. Как стало известно, за два дня до кончины Неретин узнал о закрытии проекта про Наливкина и ушёл в запой, хотя до этого не пил год.

Передача с вымышленным депутатом Виталием Наливкиным появилась в Сети в 2019 году и быстро стала популярной. В роликах «председатель исполнительного комитета Уссурийского района» (это вымышленная должность) эффективно и радикально решает разнообразные проблемы, пародируя чиновников.

Александра Вишнякова
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