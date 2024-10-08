Названа причина смерти «депутата Наливкина»
Причиной смерти актёра Андрея Неретина стало обострение старых заболеваний
Андрей Неретин в роли депутата Наливкина. Обложка © Wikipedia / BARAKuda
Причиной смерти приморского актёра Андрея Неретина, известного по роли депутата Виталия Наливкина, стало обострение старых заболеваний и остановка сердца. Об этом сообщает Mash.
Последнее время у 48-летнего актёра были проблемы со здоровьем: он почти не ходил после операции на суставе. Изначально медики говорили, что причина смерти — оторвавшийся тромб, но она не подтвердилась.
Адвокат Галина Антонец рассказала, что Неретина похоронят в Уссурийске.
Напомним, что непрофессиональный актёр Андрей Неретин, игравший вымышленного депутата Виталия Наливкина, скончался на 49-м году жизни. Предварительная причина смерти — оторвавшийся тромб. Как стало известно, за два дня до кончины Неретин узнал о закрытии проекта про Наливкина и ушёл в запой, хотя до этого не пил год.
Передача с вымышленным депутатом Виталием Наливкиным появилась в Сети в 2019 году и быстро стала популярной. В роликах «председатель исполнительного комитета Уссурийского района» (это вымышленная должность) эффективно и радикально решает разнообразные проблемы, пародируя чиновников.