«Большой стресс»: Стало известно, почему «депутат Наливкин» ушёл в запой перед смертью

Создатель роликов о вымышленном депутате Виталии Наливкине продюсер Андрей Клочков рассказал о возможной причине смерти актёра Андрея Неретина. За два дня до кончины артист узнал о закрытии проекта про Наливкина и ушёл в запой.

«Он год до этого не пил вообще. Он был со своими особенностями, но год до этого он не употреблял спиртное. <…> И вот, спустя два месяца после окончания истории с его лечением, получилось вот так, что после новости о том, что проект больше не может продолжаться, он сорвался», — цитирует продюсера 360.ru.

Неретина госпитализировали, однако спасти его не удалось. Клочков назвал актёра уникальным персонажем и заявил, что тот был единственным в своём роде. При этом Неретин не был профессиональным актёром, но умел запоминаться людям.