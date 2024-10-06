«Большой стресс»: Стало известно, почему «депутат Наливкин» ушёл в запой перед смертью
Продюсер Клочков: Игравший Наливкина Неретин ушёл в запой из-за закрытия проекта
Андрей Неретин. Обложка © Wikipedia / BARAKuda
Создатель роликов о вымышленном депутате Виталии Наливкине продюсер Андрей Клочков рассказал о возможной причине смерти актёра Андрея Неретина. За два дня до кончины артист узнал о закрытии проекта про Наливкина и ушёл в запой.
«Он год до этого не пил вообще. Он был со своими особенностями, но год до этого он не употреблял спиртное. <…> И вот, спустя два месяца после окончания истории с его лечением, получилось вот так, что после новости о том, что проект больше не может продолжаться, он сорвался», — цитирует продюсера 360.ru.
Неретина госпитализировали, однако спасти его не удалось. Клочков назвал актёра уникальным персонажем и заявил, что тот был единственным в своём роде. При этом Неретин не был профессиональным актёром, но умел запоминаться людям.
Напомним, что Неретин скончался на 49-м году жизни. Средства на похороны, возможно, придётся собирать с поклонников актёра, так как у родственников проблемы с финансами.
Передача с вымышленным депутатом, «председателем исполнительного комитета Уссурийска» Виталием Наливкиным вышла в сеть в 2019 году. Летом 2020 года главного актёра Андрея Неретина задержали за мелкое хулиганство. Суд приговорил его к административному аресту за нецензурную брань.