«Депутат Наливкин» должен был сняться в кино в роли злодея-лодочника, но запил

Неретин должен был сняться в фильме в роли злодея-лодочника, но ушёл в запой. Как выяснил SHOT, актёру предложили роль в триллере, который собирались снимать во Владивостоке. На данном этапе шло обсуждение сценария — по сюжету компания друзей едет на остров, а там происходит треш. Неретин был счастлив, что сможет вернуться к съёмкам. Он шёл на поправку и уже год не пил.

Но на днях случилось страшное — актёр сорвался и ушёл в запой на несколько дней, после чего ему стало плохо. Неретина на скорой увезли в больницу, где он ночью скончался.