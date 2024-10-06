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6 октября, 13:36

«Депутат Наливкин» должен был сняться в кино в роли злодея-лодочника, но запил

Андрей Никитин. Обложка © Wikipedia / BARAKuda

Андрей Никитин. Обложка © Wikipedia / BARAKuda

Неретин должен был сняться в фильме в роли злодея-лодочника, но ушёл в запой. Как выяснил SHOT, актёру предложили роль в триллере, который собирались снимать во Владивостоке. На данном этапе шло обсуждение сценария — по сюжету компания друзей едет на остров, а там происходит треш. Неретин был счастлив, что сможет вернуться к съёмкам. Он шёл на поправку и уже год не пил.

Но на днях случилось страшное — актёр сорвался и ушёл в запой на несколько дней, после чего ему стало плохо. Неретина на скорой увезли в больницу, где он ночью скончался.

В последнее время «депутат» жил в бараке на донаты. Близкие выдавали актёру деньги в ограниченных количествах, чтобы он не спустил их на выпивку. Операцию на тазобедренном суставе также оплачивали его знакомые. Они же сейчас собирают деньги на похороны.

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Напомним, передача с вымышленным депутатом, «председателем исполнительного комитета Уссурийска» Виталием Наливкиным вышла в сеть в 2019 году. Правоохранители шуток не оценили и летом 2020 года главного актёра Андрея Неретина задержали за мелкое хулиганство. Суд приговорил его к административному аресту за нецензурную брань. Сегодня, 6 октября, сообщили о смерти Андрея Неретина. Причиной гибели, по данным Life.ru, стал оторвавшийся тромб.

Николай Рюмин
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