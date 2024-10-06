Life.ru узнал причину смерти «депутата Наливкина»
SHOT: Актёр Неретин, игравший депутата Наливкина, скончался из-за тромба
«Депутат Наливкин», по данным SHOT, скончался сегодня ночью в больнице. Предварительная причина смерти, оторвавшийся тромб. Недавно у Неретина был микроинсульт
Операция на тазобедренном суставе у «народного избранника» была в июле. Она прошла успешно, но последнее время Неретин ходил сначала на костылях, потом с тростью. Он шёл на поправку, и на здоровье не жаловался. Но вчера ему резко стало плохо дома. Актёра экстренно госпитализировали, но спасти не смогли.
Неретин сыграл вымышленного главу исполнительного комитета Уссурийского района. В последнее время он не снимался, из-за чего сильно переживал. Кроме того актёр сидел без денег — друзья сняли ему квартиру и возили в Петербург на операцию.
Напомним, веб-шоу с вымышленным депутатом, «председателем исполнительного комитета Уссурийска» Виталием Наливкиным появилось в 2019 году. Но полицейские шуток не оценили и летом 2020 года главного актёра Андрея Неретина задержали за мелкое хулиганство, после чего суд назначил ему административный арест за нецензурную брань. Позже сообщили об аресте актрисы Ларисы Кривоносовой, которая в одном из роликов спародировала официального представителя МВД РФ Ирину Волк. Сегодня, 6 октября, стало известно о смерти Андрея Неретина.
YouTube / BARAKuda