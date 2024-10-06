Life.ru узнал причину смерти «депутата Наливкина»

Операция на тазобедренном суставе у «народного избранника» была в июле. Она прошла успешно, но последнее время Неретин ходил сначала на костылях, потом с тростью. Он шёл на поправку, и на здоровье не жаловался. Но вчера ему резко стало плохо дома. Актёра экстренно госпитализировали, но спасти не смогли.