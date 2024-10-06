У близких умершего «депутата Наливкина» нет денег на похороны

У родственников ушедшего из жизни актёра Андрея Неретина нет денег на похороны. Об этом сообщает Mash.

«Депутат Наливкин» должен был сняться в кино в роли злодея-лодочника, но запил

«Депутат Наливкин» должен был сняться в кино в роли злодея-лодочника, но запил

Напомним, что передача с вымышленным депутатом, «председателем исполнительного комитета Уссурийска» Виталием Наливкиным вышла в сеть в 2019 году. Летом 2020 года главного актёра Андрея Неретина задержали за мелкое хулиганство. Суд приговорил его к административному аресту за нецензурную брань.