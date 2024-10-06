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6 октября, 14:57

У близких умершего «депутата Наливкина» нет денег на похороны

Mash: У близких умершего актёра Андрея Неретина нет денег на его похороны

Актёр Андрей Неретин. Обложка © YouTube / BARAKuda

Актёр Андрей Неретин. Обложка © YouTube / BARAKuda

У родственников ушедшего из жизни актёра Андрея Неретина нет денег на похороны. Об этом сообщает Mash.

Телеграм-канал допустил, что близким придётся собирать средства с поклонников Неретина, чтобы организовать похороны.

Ранее стало известно о смерти актёра Андрея Неретина, который сыграл вымышленного уссурийского депутата Виталия Наливкина. Life.ru выяснил, что артист, по предварительным данным, скончался из-за оторвавшегося тромба. Недавно у Неретина случился микроинсульт. 5 октября актёру стало резко плохо дома, его госпитализировали, но спасти не успели.

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Напомним, что передача с вымышленным депутатом, «председателем исполнительного комитета Уссурийска» Виталием Наливкиным вышла в сеть в 2019 году. Летом 2020 года главного актёра Андрея Неретина задержали за мелкое хулиганство. Суд приговорил его к административному аресту за нецензурную брань.

Дарья Нарыкова
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