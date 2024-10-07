Нарколог объяснил, что могло сгубить «депутата Наливкина», который ушёл в запой перед смертью
Нарколог Шуров: Актёр Неретин мог умереть из-за осложнений после операции
Андрей Неретин в роли депутата Наливкина. Обложка © Wikipedia / BARAKuda
Нарколог, психиатр Василий Шуров в беседе с Life.ru оценил версии смерти актёра Андрея Неретина, сыгравшего вымышленного депутата Виталия Наливкина. По словам врача, причиной его ухода из жизни могло быть что угодно: и последствия операции на тазобедренном суставе, которая повышает риски тромбообразования, и интоксикация некачественным алкоголем.
Не факт, что он умер от алкоголя, а не из-за осложнений после операции. А так, самая классическая история: человек после завязки уходит в запой, выпивает тяжёлое, большое количество алкоголя, и в состоянии интоксикации у него отказывает сердце или поджелудочная, может, и печень. В таком состоянии можно умереть от чего угодно.
Напомним, что непрофессиональный актёр Андрей Неретин, игравший вымышленного депутата Виталия Наливкина, скончался на 49-м году жизни. Предварительная причина смерти — оторвавшийся тромб. Как стало известно, за два дня до кончины Неретин узнал о закрытии проекта про Наливкина и ушёл в запой, хотя до этого не пил год.
Передача с вымышленным депутатом Виталием Наливкиным появилась в Сети в 2019 году и быстро стала популярной. В роликах «председатель исполнительного комитета Уссурийского района» (это вымышленная должность) эффективно и радикально решает разнообразные проблемы, пародируя чиновников.