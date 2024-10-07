Нарколог объяснил, что могло сгубить «депутата Наливкина», который ушёл в запой перед смертью

Не факт, что он умер от алкоголя, а не из-за осложнений после операции. А так, самая классическая история: человек после завязки уходит в запой, выпивает тяжёлое, большое количество алкоголя, и в состоянии интоксикации у него отказывает сердце или поджелудочная, может, и печень. В таком состоянии можно умереть от чего угодно.