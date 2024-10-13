Актёр сериала «Бывшие» вышел на связь после обморока на сцене и сообщил результаты КТ
Актёр сериала «Бывшие» Чабан рассказал после обморока, что с ним всё хорошо
Актёр Григорий Чабан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grisha_chaban
На связь вышел актёр Григорий Чабан, который упал в обморок во время спектакля в Петербурге, и рассказал о своём состоянии. Артист записал видео для поклонников, которые сильно переживали и сочувствовали театралу.
Актёр Григорий Чабан прокомментировал своё самочувствие после обморока в театре Ленсовета. Видео © VK / Гриша Чабан
«Всё нормально, мне сделали КТ, сосуды и анализы крови в порядке», — рассказал артист в видеообращении.
Он заявил, что не ожидал подобного резонанса вокруг происшествия, но смог успокоить фолловеров. Чабан объяснил, что обморок случился на фоне стресса, потому что спектакль «Три сестры» состав не играл с марта. Сейчас артист чувствует себя хорошо и, судя по видео, уже едет за рулём автомобиля. Он также поблагодарил публику за все переживания и сочувствие.
Напомним, что 12 октября Григорий Чабан упал в обморок во время спектакля в Санкт-Петербурге в театре Ленсовета. Изначально появилась информация, что ему стало плохо из-за спазма сосудов. Артиста забрала скорая, а спектакль перенесли на 2 декабря.