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13 октября, 08:18

Актёр сериала «Бывшие» вышел на связь после обморока на сцене и сообщил результаты КТ

Актёр сериала «Бывшие» Чабан рассказал после обморока, что с ним всё хорошо

Актёр Григорий Чабан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grisha_chaban

Актёр Григорий Чабан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grisha_chaban

На связь вышел актёр Григорий Чабан, который упал в обморок во время спектакля в Петербурге, и рассказал о своём состоянии. Артист записал видео для поклонников, которые сильно переживали и сочувствовали театралу.

Актёр Григорий Чабан прокомментировал своё самочувствие после обморока в театре Ленсовета. Видео © VK / Гриша Чабан

«Всё нормально, мне сделали КТ, сосуды и анализы крови в порядке», — рассказал артист в видеообращении.

Он заявил, что не ожидал подобного резонанса вокруг происшествия, но смог успокоить фолловеров. Чабан объяснил, что обморок случился на фоне стресса, потому что спектакль «Три сестры» состав не играл с марта. Сейчас артист чувствует себя хорошо и, судя по видео, уже едет за рулём автомобиля. Он также поблагодарил публику за все переживания и сочувствие.

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Напомним, что 12 октября Григорий Чабан упал в обморок во время спектакля в Санкт-Петербурге в театре Ленсовета. Изначально появилась информация, что ему стало плохо из-за спазма сосудов. Артиста забрала скорая, а спектакль перенесли на 2 декабря.

Наталья Афонина
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