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17 октября, 14:25

Оглашена причина смерти 31-летнего экс-солиста One Direction Лиама Пейна

TN: Экс-солист One Direction Лиам Пейн умер из-за травм, вызвавших кровотечение

Лиам Пейн. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / liampayne

Лиам Пейн. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / liampayne

Причиной смерти британского музыканта, бывшего участника группы One Direction Лиама Пейна стали травмы, вызвавшие внутреннее и внешнее кровотечение. Об этом сообщает журнал TN, ссылаясь на данные судмедэкспертов.

«Стало известно, что бывший участник One Direction скончался из-за множественных травм, вызвавших внутреннее и внешнее кровотечение», — говорится в публикации.

Также стало известно, что за 10 минут до смерти Пейна в 911 звонил менеджер отеля, где остановился артист. Мужчина попросил скорую приехать как можно скорее, потому что певец вёл себя неадекватно и громил номер.

Ранее стало известно, что Лиам Пейн трагически погиб в Буэнос-Айресе. Он выпал из окна гостиницы и скончался на месте происшествия. Перед случившимся 31-летний певец устроил в номере дебош. Сотрудникам отеля пришлось вызывать полицию, чтобы утихомирить его, однако прибывшие на место вызова правоохранители нашли лишь его тело. Предварительно, Лиам находился под воздействием запрещённых веществ.

Дебоши, алкоголь и угрозы бывшим. Что известно о жизни и смерти экс-солиста One Direction Пейна
Дебоши, алкоголь и угрозы бывшим. Что известно о жизни и смерти экс-солиста One Direction Пейна
Наталья Демьянова
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