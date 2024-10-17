Оглашена причина смерти 31-летнего экс-солиста One Direction Лиама Пейна
TN: Экс-солист One Direction Лиам Пейн умер из-за травм, вызвавших кровотечение
Лиам Пейн. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / liampayne
Причиной смерти британского музыканта, бывшего участника группы One Direction Лиама Пейна стали травмы, вызвавшие внутреннее и внешнее кровотечение. Об этом сообщает журнал TN, ссылаясь на данные судмедэкспертов.
«Стало известно, что бывший участник One Direction скончался из-за множественных травм, вызвавших внутреннее и внешнее кровотечение», — говорится в публикации.
Также стало известно, что за 10 минут до смерти Пейна в 911 звонил менеджер отеля, где остановился артист. Мужчина попросил скорую приехать как можно скорее, потому что певец вёл себя неадекватно и громил номер.
Ранее стало известно, что Лиам Пейн трагически погиб в Буэнос-Айресе. Он выпал из окна гостиницы и скончался на месте происшествия. Перед случившимся 31-летний певец устроил в номере дебош. Сотрудникам отеля пришлось вызывать полицию, чтобы утихомирить его, однако прибывшие на место вызова правоохранители нашли лишь его тело. Предварительно, Лиам находился под воздействием запрещённых веществ.