Оглашена причина смерти 31-летнего экс-солиста One Direction Лиама Пейна

Причиной смерти британского музыканта, бывшего участника группы One Direction Лиама Пейна стали травмы, вызвавшие внутреннее и внешнее кровотечение. Об этом сообщает журнал TN, ссылаясь на данные судмедэкспертов.

«Стало известно, что бывший участник One Direction скончался из-за множественных травм, вызвавших внутреннее и внешнее кровотечение», — говорится в публикации.

Также стало известно, что за 10 минут до смерти Пейна в 911 звонил менеджер отеля, где остановился артист. Мужчина попросил скорую приехать как можно скорее, потому что певец вёл себя неадекватно и громил номер.