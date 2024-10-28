Яна Поплавская обвинила Леди Гагу в воровстве песни Красной Шапочки, с ней не согласились

Актриса Яна Поплавская заявила, что американская певица Леди Гага своровала песню из советского фильма «Про Красную Шапочку» (1977), в котором российская артистка сыграла главную роль. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

«Леди Гага украла песню у советской Красной Шапочки... Что скажете?», — написала Поплавская.

Новый сингл Леди Гаги вышел 25 октября 2024 года, он будет добавлен в её седьмой студийный альбом, над которым певица продолжает работать.

Камнем преткновения стала распевка со звуком «а», которая присутствует и в советском фильме, и в песне Гаги. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает такое совпадения весьма надуманным.