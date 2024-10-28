Яна Поплавская обвинила Леди Гагу в воровстве песни Красной Шапочки, с ней не согласились
Актриса Поплавская считает, что Леди Гага украла песню советской Красной Шапочки
Яна Поплавская в фильме «Про Красную Шапочку» (1977). Фото © Кино-театр.ру
Актриса Яна Поплавская заявила, что американская певица Леди Гага своровала песню из советского фильма «Про Красную Шапочку» (1977), в котором российская артистка сыграла главную роль. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.
«Леди Гага украла песню у советской Красной Шапочки... Что скажете?», — написала Поплавская.
Новый сингл Леди Гаги вышел 25 октября 2024 года, он будет добавлен в её седьмой студийный альбом, над которым певица продолжает работать.
Камнем преткновения стала распевка со звуком «а», которая присутствует и в советском фильме, и в песне Гаги. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает такое совпадения весьма надуманным.
«Я ничего не вижу здесь, никакого плагиата. Леди Гага, использовав вот этот мелизм «а», это элемент саунд-дизайна. Это элемент аранжировки, но ни в коем случае не мелодический плагиат. Поэтому я считаю, что это наговор», — сказал Рудченко в беседе с порталом «Страсти». , — сказал Рудченко в беседе с порталом «Страсти».
Ранее косплеерша из Санкт-Петербурга Олеся Элемент уличила в плагиате Disney, теперь она надеется отсудить у «мышиного дома» 625 миллионов долларов. По мнению девушки, они нагло украли её идеи при создании костюма Малефисенты из одноимённого фильма.