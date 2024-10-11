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11 октября, 17:15

«Фанатам будет очень тяжело»: BadComedian раскритиковал сиквел «Джокера» с Леди Гагой

BadComedian считает, что фанатам первого «Джокера» будет тяжело смотреть сиквел

Хоакин Феникс и Леди Гага. Обложка © Фильм «Джокер: Безумие на двоих» (2024). Режиссёр Тодд Филлипс / kinopoisk

Хоакин Феникс и Леди Гага. Обложка © Фильм «Джокер: Безумие на двоих» (2024). Режиссёр Тодд Филлипс / kinopoisk

Кинокритик и блогер Евгений Баженов (BadComedian) остался не в восторге от фильма Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. По его словам, картина уничтожает все достижения первой части.

«Фанатам первого фильма смотреть будет очень тяжело и опасно. Посмотреть надо всё равно, но не в кинотеатре явно, не тратить свои деньги на это. Лучше какими-то другими способами оценить это», — приводит телеканал «Москва 24» слова Баженова.

По мнению блогера, сиквел выглядит вторично и не смог полноценно реализоваться как драма. На это, в частности, повлияли песни и танцевальные номера. По этой причине блогер не удивлён отрицательными оценками и плохими сборами «Джокера» в прокате. При этом Баженов не считает вторую часть самым худшим фильмом, «который плюёт» в фанатов оригинала.

Премьера второй части «Джокера» состоялась 4 сентября на Венецианском кинофестивале. Действие сиквела происходит спустя два года после событий оригинального фильма. Джокер, ожидающий смертной казни, оказывается в психиатрической клинике. По данным агрегатора рецензий Metacritic, картина получила 52 балла из 100 от критиков.

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Наталья Демьянова
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