По «Сумеркам» выпустят мультсериал с главным героем Эдвардом Калленом
Variety: Netflix запустил в производство мультсериал по «Сумеркам»
Белла Свон и Эдвард Каллен. Обложка © Фильм «Сумерки» (2008). Режиссёр Кэтрин Хардвик / Kino-teatr.ru
Стриминговая платформа Netflix запустила в производство мультсериал по «Сумеркам». Как сообщает издание Variety, проекту дали название «Солнце полуночи».
Сюжет мультсериала перескажет события фильма, но от лица вампира Эдварда Каллена. Сценаристом выступит Синед Дейли, которая известна по сериалам «Воспитанные волками» и «Соври мне». Дата релиза пока неизвестна.
А ранее кинокомпания Disney представила полный трейлер мультфильма «Муфаса: Король Лев». В прокате кинолента появится 20 декабря.