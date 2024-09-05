По «Сумеркам» выпустят мультсериал с главным героем Эдвардом Калленом

Стриминговая платформа Netflix запустила в производство мультсериал по «Сумеркам». Как сообщает издание Variety , проекту дали название «Солнце полуночи».

Сюжет мультсериала перескажет события фильма, но от лица вампира Эдварда Каллена. Сценаристом выступит Синед Дейли, которая известна по сериалам «Воспитанные волками» и «Соври мне». Дата релиза пока неизвестна.