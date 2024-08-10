Disney представила полный трейлер мультфильма "Муфаса: Король Лев"

На мероприятии D23 Expo студия Disney представила новый трейлер картины "Муфаса: Король Лев". Фильм станет приквелом к "Королю Льву" и расскажет о жизни Муфасы, отца Симбы, а также о причинах его конфликта с братом Шрамом.

Трейлер. Видео © Тизер фильма "Муфаса: Король Лев", режиссёр Барри Дженкинс, сценарист Джефф Натансон / Disne

Муфасу озвучил актёр Аарон Пьер. Также в картине появились голоса Мадса Миккельсена, Бейонсе и её доччери Блю Айви, а также Дональда Гловера и других. В прокате фильм появится 20 декабря.