Disney представила полный трейлер мультфильма "Муфаса: Король Лев"
Обложка © Кадр из фильма "Муфаса: Король Лев", режиссёр Барри Дженкинс, сценарист Джефф Натансон / Disney
На мероприятии D23 Expo студия Disney представила новый трейлер картины "Муфаса: Король Лев". Фильм станет приквелом к "Королю Льву" и расскажет о жизни Муфасы, отца Симбы, а также о причинах его конфликта с братом Шрамом.
Трейлер. Видео © Тизер фильма "Муфаса: Король Лев", режиссёр Барри Дженкинс, сценарист Джефф Натансон / Disne
Муфасу озвучил актёр Аарон Пьер. Также в картине появились голоса Мадса Миккельсена, Бейонсе и её доччери Блю Айви, а также Дональда Гловера и других. В прокате фильм появится 20 декабря.
Напомним, Disney готовит к выходу продолжение мультфильма про льва Симбу, который впервые вышел на экран аж в 1994 году. Режиссёром фильма стал Барри Дженкинс. По сюжету Рафики, Тимон и Пумба будут рассказывать о Муфасе сыну Симбы, при этом история оживёт и перенесёт зрителей в прошлое.