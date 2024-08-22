Тест: Это «Союзмультфильм» или «Дисней» — отгадайте 9 шедевров анимации

Любой, кто хоть раз смотрел мультфильмы, заметит разницу между магией «Диснея» и «Союзмультфильма». А что случится, если мы понизим чёткость?

«Дисней» и «Союзмультфильм» воплотили в жизнь бесчисленное множество культовых мультфильмов, каждый из которых обладает своим неповторимым стилем. «Дисней», известный своими сказочными историями о принцессах, покорил зрителей по всему миру. Тем временем «Союзмультфильм», гордость анимации СССР, создал самые душевные истории, понятные каждому советскому ребёнку. Независимо от того, выросли вы на «Утиных историях» или на «Ну, погоди!», пришло время проверить свои познания в анимации.

Обе студии произвели неизгладимое впечатление на поколения зрителей, но именно «Союзмультфильм» создал картины, которые советский человек знает наизусть. Проверьте, относится ли это утверждение к вам, — попробуйте опознать мультфильм СССР всего по одной фразе. Мы также не уступаем «Диснею» по качеству мюзиклов: угадайте шесть советских анимационных картин по песне — а вы помните, как они звучат?