HR-специалист рассказал, почему будущих мам неохотно берут на работу, а юрист объяснил, как с этим бороться

В Госдуме предложили наказывать работодателей за отказ нанимать женщин, у которых ещё нет детей. Как рассказал Life.ru HR-специалист, эксперт по трудоустройству и реализации карьеры Гарри Мурадян, проблема трудоустройства молодых женщин действительно существует. Работодатели зачастую опасаются, что такие сотрудницы могут в ближайшем будущем уйти в декретный отпуск, что приведёт к дополнительным затратам на поиск замены и компенсации. Однако и женщины с детьми сталкиваются с трудностями: работодатель может предположить, что они будут часто брать больничные по уходу за ребёнком или ограниченно участвовать в корпоративной жизни.

Женщины без детей, с одной стороны, могут восприниматься как потенциальный кадровый риск, тогда как женщины с детьми — как менее мобильные и гибкие сотрудники. Эта проблема является следствием стереотипов и недостаточного внедрения корпоративных программ, которые могли бы поддерживать работающих родителей и создавать равные возможности для карьерного роста. Для её решения важно развитие гибких условий труда и понимание реальных потребностей и возможностей соискателей, что поможет минимизировать эти предвзятости и повысить лояльность работников в долгосрочной перспективе. Гарри Мурадян HR-специалист, эксперт по трудоустройству и реализации карьеры

По его словам, если женщина без детей ещё может обратить ситуацию на собеседовании в свою пользу, пообещав сообщить работодателю о сроках планирования беременности, то у сотрудниц с детьми такого варианта нет. Как говорит Мурадян, у работодателя будет 500 причин, чтобы не нанимать такую женщину: её ребёнок может заболеть, ему нужно делать прививки, вести к врачу, забрать из детского садика пораньше.

Как говорит управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев, дискриминация при трудоустройстве по признаку наличия или отсутствия детей является прямым нарушением трудового законодательства. По его словам, работодатель не имеет права отказывать в работе из-за семейного положения или планов женщины относительно материнства. Однако на практике доказать дискриминацию бывает непросто, так как работодатели часто маскируют истинную причину отказа под формальные основания.

Что делать, если вам отказывают в трудоустройстве из-за наличия или отсутствия детей?

1. В первую очередь необходимо собрать доказательства дискриминации. Это могут быть письменные отказы с указанием реальной причины, свидетельские показания, аудио- или видеозаписи собеседования (если они велись законно), переписка с работодателем. Особенно ценными являются любые письменные документы, где прямо или косвенно упоминается отказ из-за отсутствия детей.

2. Далее следует направить работодателю официальный запрос о причинах отказа в трудоустройстве. По закону он обязан предоставить письменный ответ в течение недели. Этот документ может стать важным доказательством в дальнейшем разбирательстве. Если работодатель игнорирует запрос или даёт формальный ответ, это также может быть использовано в вашу пользу при обращении в надзорные органы.

3. Следующий шаг — обращение в трудовую инспекцию. Инспекторы имеют право провести проверку работодателя и при выявлении нарушений привлечь его к административной ответственности. Важно подать жалобу письменно, приложив все имеющиеся доказательства дискриминации, советует Русяев.

4. Параллельно можно обратиться в прокуратуру, особенно если есть основания полагать, что работодатель систематически нарушает права соискательниц. Прокуратура может инициировать масштабную проверку и принять меры прокурорского реагирования.

5. Самый действенный, хотя и самый сложный путь — обращение в суд. Можно требовать не только признания факта дискриминации, но и компенсации морального вреда, а также обязать работодателя заключить трудовой договор. При подаче иска важно грамотно сформулировать требования и представить убедительные доказательства дискриминации.

Отдельно стоит отметить роль общественного резонанса. Освещение подобных случаев в СМИ и социальных сетях может создать репутационные риски для работодателя и заставить его изменить свою политику найма. Однако к этому инструменту нужно подходить осторожно и желательно после консультации с юристом. Важно понимать, что борьба с дискриминацией — это не только личное дело каждой женщины, но и вопрос формирования здоровой деловой среды в целом. Каждый выигранный случай создаёт прецедент и помогает другим женщинам отстаивать свои права. Илья Русяев Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист

Вышеупомянутый закон, по мнению Русяева, в перспективе может изменить ситуацию. Если он будет принят, это даст женщинам дополнительный юридический инструмент для защиты своих прав.