Депутат Бессараб усомнилась в призыве запретить не брать на работу бездетных

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сомневается в целесообразности законодательного запрета работодателям не брать на работу женщин из-за их бездетности.

По словам парламентария, сегодня в России ситуация на рынке труда сложилась таким образом, что компании готовы с руками оторвать хороших специалистов, поэтому потенциальный отказ в приёме на работу из-за отсутствия детей не является острой проблемой. Однако закон стоит на защите беременных женщин.

«У нас заложена в законодательстве защите беременных женщин. Потому что, к сожалению, до сих пор ещё остались, наверное, не понимающие ситуацию работодатели, которые стараются не брать на работу беременных женщин. Но здесь есть ответственность вплоть до уголовной. Я считаю, что этого достаточно», — отметила собеседница RT.