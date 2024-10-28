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28 октября, 05:38

В Госдуме предложили запретить не брать на работу женщин из-за отсутствия детей

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым работодатель не может отказать в трудоустройстве женщине в связи с отсутствием у неё детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст проекта за авторством депутатов от ЛДПР. Изменения внесут в Трудовой кодекс.

Идея в том, чтобы запретить работодателю отказать бездетной женщине в приёме на работу. Зачастую они получают отказ, поскольку в компаниях опасаются возможных последующих сложностей, если сотрудница вдруг решит завести детей. Также предложение предусматривает, что работодатель не сможет отозвать женщину из отпуска по уходу за детьми, пока они не достигнут трёхлетнего возраста.

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Ранее в Госдуме предложили выдавать всем студентам бесплатное жильё при наличии детей. Депутат Останина также призвала выделять каждой такой студенческой семье социальную няню, которая будет ухаживать за ребёнком, пока родители на учёбе.

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Shutterstock / FOTODOM / tsyhun

Владимир Озеров
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