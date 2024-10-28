Массовое отравление зафиксировано под Оренбургом, среди пострадавших есть дети

Обед в одном из городских кафе обернулся для 16 жителей Новотроицка Оренбургской области незапланированным визитом в больницу с признаками отравления. Среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе управления СК по региону.

По информации следователей, посетители одной из точек общественного питания поступили в медучреждение 22 октября с первичным диагнозом сальмонеллёз. Организованна доследственная проверка для установления наличия признаков преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). У кафе изъята документация по поставкам продуктов питания.

«Состояние здоровья госпитализированных удовлетворительное. Для подтверждения предварительно выставленного диагноза проводятся необходимые исследования», — гласит сообщение.