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Регион
27 октября, 22:13

Массовое отравление зафиксировано под Оренбургом, среди пострадавших есть дети

Обед в одном из городских кафе обернулся для 16 жителей Новотроицка Оренбургской области незапланированным визитом в больницу с признаками отравления. Среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе управления СК по региону.

По информации следователей, посетители одной из точек общественного питания поступили в медучреждение 22 октября с первичным диагнозом сальмонеллёз. Организованна доследственная проверка для установления наличия признаков преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). У кафе изъята документация по поставкам продуктов питания.

«Состояние здоровья госпитализированных удовлетворительное. Для подтверждения предварительно выставленного диагноза проводятся необходимые исследования», — гласит сообщение.

В Екатеринбурге подростки попали в больницу, отравившись алкоголем в лесу
В Екатеринбурге подростки попали в больницу, отравившись алкоголем в лесу

Схожий случай недавно произошёл в Соединённых Штатах, где 11 человек отравились кишечной палочкой после посещения McDonald's. Один из пострадавших вскоре скончался. Акции ресторана быстрого питания устремились вниз на фоне резонансного инцидента.

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Life.ru

Илья Пушкарев
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