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19 октября, 19:11

В Екатеринбурге подростки попали в больницу, отравившись алкоголем в лесу

В Екатеринбурге подростки попали в больницу, отравившись алкоголем во время попойки в местном лесу. Об этом сообщили в Прокуратуре Свердловской области.

По данным ведомства, школьники 13-ти, 14-ти и 16-ти лет решили отдохнуть в Шарташском лесопарке Екатеринбурга, взяв с собой алкоголь. В какой-то момент детям стало плохо, и они обратились за помощью в больницу, где врачи диагностировали признаки алкогольного отравления.

Прокуратура организовала проверку, буден дана оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними. Полицейские выясняют, где подростки приобрели алкоголь.

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Freepik

Алена Пенчугина
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