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15 октября, 18:46

В Петербурге продавщица алкомаркета ослепла от спиртного, отмечая юбилей

Врачи в Петербурге спасают женщину, ослепшую после выпитого алкоголя

В Колпино женщина ослепла после выпитого алкоголя. Фото © Freepik

В Колпино женщина ослепла после выпитого алкоголя. Фото © Freepik

Продавщица алкомаркета из Колпино вместе с родными и попала в больницу с острым пероральным отравлением метанолом. Самочувствие у всех ухудшилось после праздника в честь 35-го дня рождения женщины и употребления алкоголя.

Как сообщает Mash на Мойке, во время застолья напиток показался женщине «странным». А уже в больнице она сообщила страшную новость — она ничего не видит. Сейчас врачи спасают продавщицу, а правоохранительные органы тем временем начали проверку.

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Ранее алкоголь стал причиной ещё одной трагедии: в Подмосковье молодой хоккеист убил мать, потому что она запрещала ему пить. 47-летняя женщина высказала сыну претензии, что тот в очередной раз напился, и попыталась отнять алкоголь. В ответ парень ударил мать, а после схватил нож. Женщина скончалась в больнице, в отношении сына возбуждено уголовное дело.

Алена Пенчугина
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