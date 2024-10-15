В Петербурге продавщица алкомаркета ослепла от спиртного, отмечая юбилей
Врачи в Петербурге спасают женщину, ослепшую после выпитого алкоголя
В Колпино женщина ослепла после выпитого алкоголя. Фото © Freepik
Продавщица алкомаркета из Колпино вместе с родными и попала в больницу с острым пероральным отравлением метанолом. Самочувствие у всех ухудшилось после праздника в честь 35-го дня рождения женщины и употребления алкоголя.
Как сообщает Mash на Мойке, во время застолья напиток показался женщине «странным». А уже в больнице она сообщила страшную новость — она ничего не видит. Сейчас врачи спасают продавщицу, а правоохранительные органы тем временем начали проверку.
Ранее алкоголь стал причиной ещё одной трагедии: в Подмосковье молодой хоккеист убил мать, потому что она запрещала ему пить. 47-летняя женщина высказала сыну претензии, что тот в очередной раз напился, и попыталась отнять алкоголь. В ответ парень ударил мать, а после схватил нож. Женщина скончалась в больнице, в отношении сына возбуждено уголовное дело.