В Петербурге продавщица алкомаркета ослепла от спиртного, отмечая юбилей

Продавщица алкомаркета из Колпино вместе с родными и попала в больницу с острым пероральным отравлением метанолом. Самочувствие у всех ухудшилось после праздника в честь 35-го дня рождения женщины и употребления алкоголя.

Как сообщает Mash на Мойке, во время застолья напиток показался женщине «странным». А уже в больнице она сообщила страшную новость — она ничего не видит. Сейчас врачи спасают продавщицу, а правоохранительные органы тем временем начали проверку.