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13 октября, 08:00

Молодой хоккеист из Подмосковья убил мать за то, что она запрещала ему пить

21-летний хоккеист зарезал родную мать за то, что она запрещала ему пить. По сведениям SHOT, кровавая расправа развернулась в квартире дома на улице Совхозной в Химках Московской области.

Степан и Ангелина. Фото © SHOT

Степан и Ангелина. Фото © SHOT

Задержанный – хоккейный защитник, раньше играл за молодёжку мытищинского «Атланта». Но последнее время карьера особо не складывалась и парень начал злоупотреблять алкоголем. Конфликт начался с того, что 47-летняя Ангелина Г. начала высказывать сыну Степану претензии, что тот в очередной раз напился. В ходе словесной перепалки мать попыталась отнять у сына бутылку со спиртным, но в ответ разгневанный парень сначала начал избивать женщину руками, а затем схватил кухонный нож и нанëс ей несколько ударов.

Соседи, услышавшие ругань и крики вызвали на место полицию, прибывшие сотрудники задержали буйного Степана. Его мать в итоге увезли на скорой с множественными колотыми ранениями в области спины и живота, но медики уже не смогли ничем помочь — через несколько часов женщина скончалась. В отношении сына возбуждено уголовное дело об убийстве.

Зарезал и расчленил: Житель Подмосковья на допросе сознался в жестоком убийстве жены
Зарезал и расчленил: Житель Подмосковья на допросе сознался в жестоком убийстве жены

А ранее в Долгопрудном произошла ещё одна страшная история. Семейная пара стала жертвой ненормального соседа во время прогулки в парке. Мужчина внезапно открыл по ним огонь. Как оказалось, злоумышленник год следил за своими жертвами.

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
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