Молодой хоккеист из Подмосковья убил мать за то, что она запрещала ему пить

21-летний хоккеист зарезал родную мать за то, что она запрещала ему пить. По сведениям SHOT, кровавая расправа развернулась в квартире дома на улице Совхозной в Химках Московской области.

Степан и Ангелина. Фото © SHOT

Задержанный – хоккейный защитник, раньше играл за молодёжку мытищинского «Атланта». Но последнее время карьера особо не складывалась и парень начал злоупотреблять алкоголем. Конфликт начался с того, что 47-летняя Ангелина Г. начала высказывать сыну Степану претензии, что тот в очередной раз напился. В ходе словесной перепалки мать попыталась отнять у сына бутылку со спиртным, но в ответ разгневанный парень сначала начал избивать женщину руками, а затем схватил кухонный нож и нанëс ей несколько ударов.

Соседи, услышавшие ругань и крики вызвали на место полицию, прибывшие сотрудники задержали буйного Степана. Его мать в итоге увезли на скорой с множественными колотыми ранениями в области спины и живота, но медики уже не смогли ничем помочь — через несколько часов женщина скончалась. В отношении сына возбуждено уголовное дело об убийстве.