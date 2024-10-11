Сосед устроил кровавую расправу над супружеской парой из-за места на парковке
Mash: Сосед расстрелял семейную пару из Мытищ, женщина спаслась
Супруги Юрий и Ирина Вершковы. Фото © Mash
Семейная пара прогуливалась с собакой в Мытищах и стала жертвой ненормального соседа. Мужчина неожиданно выскочил на супругов и открыл по ним огонь, передаёт Telegram-канал Mash.
Кадры с места расстрела супругов Вершковых. Видео © Mash
Три огнестрельных ранения получил 47-летний Юрий Вершков. Мужчина скончался на месте. Его супруге Ирине, несмотря на огнестрельные ранения ног, удалось убежать. Её подобрал таксист, который отвёз женщину к медикам.
Причиной для столь жесткого поступка стало парковочное место, которое соседи никак не могли поделить. Соседа нашли мёртвым на месте происшествия.
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