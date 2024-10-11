Сосед устроил кровавую расправу над супружеской парой из-за места на парковке

Семейная пара прогуливалась с собакой в Мытищах и стала жертвой ненормального соседа. Мужчина неожиданно выскочил на супругов и открыл по ним огонь, передаёт Telegram-канал Mash.

Кадры с места расстрела супругов Вершковых. Видео © Mash

Три огнестрельных ранения получил 47-летний Юрий Вершков. Мужчина скончался на месте. Его супруге Ирине, несмотря на огнестрельные ранения ног, удалось убежать. Её подобрал таксист, который отвёз женщину к медикам.