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11 октября, 07:29

Сосед устроил кровавую расправу над супружеской парой из-за места на парковке

Mash: Сосед расстрелял семейную пару из Мытищ, женщина спаслась

Супруги Юрий и Ирина Вершковы. Фото © Mash

Супруги Юрий и Ирина Вершковы. Фото © Mash

Семейная пара прогуливалась с собакой в Мытищах и стала жертвой ненормального соседа. Мужчина неожиданно выскочил на супругов и открыл по ним огонь, передаёт Telegram-канал Mash.

Кадры с места расстрела супругов Вершковых. Видео © Mash

Три огнестрельных ранения получил 47-летний Юрий Вершков. Мужчина скончался на месте. Его супруге Ирине, несмотря на огнестрельные ранения ног, удалось убежать. Её подобрал таксист, который отвёз женщину к медикам.

Причиной для столь жесткого поступка стало парковочное место, которое соседи никак не могли поделить. Соседа нашли мёртвым на месте происшествия.

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Ранее в Ленобласти неадекватный бизнесмен сначала пытался задавать кладоискателей, а потом открыл по ним огонь. К счастью, пострадавших нет. А компания друзей с металлоискателями подали заявление в полицию.

Полина Никифорова
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