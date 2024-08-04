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Регион
4 августа, 18:48

Мужчина расстрелял из пистолета четырёх самокатчиков в Москве, один ранен

На юге Москвы неизвестный расстрелял четырёх самокатчиков и сбежал. Пострадал один человек, нападавшего сейчас разыскивают. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Вооружённый пистолетом мужчина угрожает ездокам на самокатах на юге столицы. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"4 августа около 19:20 во 2-м Верхнем Михайловском проезде между гражданами произошёл конфликт, в ходе которого один из участников получил ранение из предположительно пневматического оружия. Пострадавшему медицинская помощь оказана на месте. Стрелявший с места происшествия скрылся", — сообщили в управлении МВД предварительную версию.

Полицейские выясняют детали случившегося и ведут розыск мужчины, применившего оружие. По предварительной информации конфликт случился между пешеходом и мужчинами на самокатах, которые едва его не сбили. Предположительно, пеший мужчина от такого рассвирепел, достал пневматический пистолет и произвёл несколько выстрелов по самокатным гонщикам, попав в одного из них.

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Ранее Life.ru сообщал о том, как в районе Колпино в Петербурге некто начал стрелять из пневматического пистолета на детской площадке и ранил 10-летнюю девочку. Пуля попала ей в грудь, школьницу госпитализировали. К счастью, сильно она не пострадала.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
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