Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 14:56

Петербуржец открыл стрельбу на детской площадке и ранил в грудь 10-летнюю девочку

В Петербурге на детской площадке десятилетнюю девочку ранили из пневмата

В петербургском Колпино неизвестный устроил стрельбу на детской площадке и ранил десятилетнюю девочку пулей из пневмата. Сейчас неадеквата ищут, в Следственном комитете завели уголовное дело по статье "Хулиганство".

В Петербурге на детской площадке десятилетнюю девочку ранили из пневмата. Фото © 78.ru

В Петербурге на детской площадке десятилетнюю девочку ранили из пневмата. Фото © 78.ru

По данным регионального управления МВД, школьница качалась на качелях, как вдруг раздался звук, похожий на выстрел. В результате в грудь девочки попал металлический шарик. Её госпитализировали, в больнице и выяснилось, что в ребёнка попала пуля. Сейчас с ребёнком всё в порядке. Родители водят её на перевязки.

Появилось видео стрельбы "вооружённого нудиста" по игравшим во дворе девочкам в Уфе
Появилось видео стрельбы "вооружённого нудиста" по игравшим во дворе девочкам в Уфе

Ранее в Ростовской области неизвестный мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома. Как рассказали очевидцы произошедшего, дебошир был пьян.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

Никита Осипов
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров