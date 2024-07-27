Петербуржец открыл стрельбу на детской площадке и ранил в грудь 10-летнюю девочку

В петербургском Колпино неизвестный устроил стрельбу на детской площадке и ранил десятилетнюю девочку пулей из пневмата. Сейчас неадеквата ищут, в Следственном комитете завели уголовное дело по статье "Хулиганство".

По данным регионального управления МВД, школьница качалась на качелях, как вдруг раздался звук, похожий на выстрел. В результате в грудь девочки попал металлический шарик. Её госпитализировали, в больнице и выяснилось, что в ребёнка попала пуля. Сейчас с ребёнком всё в порядке. Родители водят её на перевязки.