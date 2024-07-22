Появилось видео стрельбы "вооружённого нудиста" по игравшим во дворе девочкам в Уфе

В Уфе задержали 62-летнего мужчину, который выстрелил из пневматического ружья в игравшую во дворе 10-летнюю девочку. Против виновного возбудили дело о хулиганстве, он арестован, сообщили в пресс-службе МВД и Следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии.

Жителя Уфы задержали за стрельбу в 10-летнюю девочку из пневматического ружья. Видео © Telegram / "Новости МВД Башкортостана"

"Уфимец выстрелил из пневматического ружья в 10-летнюю девочку, игравшую во дворе. Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Уфе, отдела полиции № 2 установили и задержали злоумышленника. Им оказался 62-летний житель соседнего дома. Подозреваемый по решению суда арестован", — говорится в сообщении.

В МВД по городу обратилась мама девочки, получившей травму. Нога ребёнка сильно повреждена. По словам женщины, неадекват начал палить в дочку и её подруг, спрятавшихся от дождя под козырьком подъезда. Пострадавшая почувствовала резкую боль в правой ноге и увидела кровь. Она ушла домой и пожаловалась на рану родителям. Семья отвезла девочку в больницу, а врачи извлекли из ноги ребёнка пулю диаметром 4,5 мм от пневматического оружия.

Задержанный уже объяснил свои действия желанием напугать детей. По его словам, ребята сильно шумели и мешали. На данный момент территориальное подразделение СК РФ возбудило дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Ведомство опубликовало видео, на котором голый злоумышленник берёт оружие и стреляет в окно.