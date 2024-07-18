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18 июля, 15:48

Камера сняла, как мальчик преподал тётеньке-соседке урок доброты, подняв упавшего в лужу старика

В Уфе школьник помог пенсионеру, который упал с крыльца и лежал под дождём

В Уфе подросток помог 83-летнему дедушке, который упал с крыльца и лежал под дождём, после того как мимо старика прошла соседка. Видео с камеры наблюдения домофона опубликовал SHOT.

В Уфе школьник помог пенсионеру, который упал с крыльца и лежал под дождём. Видео © Telegram / SHOT

На записи видно, как пенсионер подходит к своему подъезду и падает в лужу спиной. В это время в подъезд проходит женщина и даже не обращает внимания на пенсионера, хотя беспомощный старик просит её о помощи. Через некоторое время появляется маленький мальчик и пытается помочь дедушке встать на ноги. В итоге школьник не смог поднять пожилого мужчину самостоятельно, поэтому позвал на помощь прохожего. О состоянии пенсионера не сообщается.

Ранее Life.ru рассказал, что пожарный прервал отпуск, чтобы спасти тонущего 10-летнего мальчика в Челябинской области. В десяти метрах от берега сотрудник МЧС увидел барахтающегося в воде ребёнка. Не раздумывая мужчина бросился в воду и вытащил школьника на берег.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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