Камера сняла, как мальчик преподал тётеньке-соседке урок доброты, подняв упавшего в лужу старика
В Уфе школьник помог пенсионеру, который упал с крыльца и лежал под дождём
В Уфе подросток помог 83-летнему дедушке, который упал с крыльца и лежал под дождём, после того как мимо старика прошла соседка. Видео с камеры наблюдения домофона опубликовал SHOT.
В Уфе школьник помог пенсионеру, который упал с крыльца и лежал под дождём. Видео © Telegram / SHOT
На записи видно, как пенсионер подходит к своему подъезду и падает в лужу спиной. В это время в подъезд проходит женщина и даже не обращает внимания на пенсионера, хотя беспомощный старик просит её о помощи. Через некоторое время появляется маленький мальчик и пытается помочь дедушке встать на ноги. В итоге школьник не смог поднять пожилого мужчину самостоятельно, поэтому позвал на помощь прохожего. О состоянии пенсионера не сообщается.
Ранее Life.ru рассказал, что пожарный прервал отпуск, чтобы спасти тонущего 10-летнего мальчика в Челябинской области. В десяти метрах от берега сотрудник МЧС увидел барахтающегося в воде ребёнка. Не раздумывая мужчина бросился в воду и вытащил школьника на берег.
Кадр из видео Telegram / SHOT