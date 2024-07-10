"Небо, посмотри, голубое, красивое": В Москве росгвардейцы спасли парня с панической атакой

В Москве сотрудники Росгвардии помогли 21-летнему парню побороть приступ панической атаки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Пострадавший самостоятельно обратился к росгвардейцам, которые были неподалёку, и попросил помощи. Всё произошло на улице в Западном округе столицы.

В Москве сотрудники Росгвардии помогли 21-летнему парню пережить приступ панической атаки. Видео © Telegram / Росгвардия

Росгвардейцы вызвали скорую, после чего оказали парню психологическую помощь. Врачи отвезли пострадавшего в ближайшую больницу, где поставили диагноз "вегетососудистая дистония".

"Хотим поблагодарить сотрудников Росгвардии за грамотные действия по приведению в чувства, по спасению человека", — заявил позже отец парня.