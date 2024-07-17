На работе 365 дней в году: В Златоусте сотрудник МЧС прервал отпуск, чтобы спасти тонущего мальчика

Сотрудник МЧС Эдуард Магадиев спас тонущего 10-летнего мальчика в Златоусте Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Отпуск. Солнце. Велопробег. Всё это в секунду прервалось, когда сотрудник 8 ПСЧ города Златоуст Челябинской области Эдуард Магадиев увидел тонущего мальчика. Рёбенок барахтался в воде в 10 метрах от берега. Не раздумывая, Эдуард бросился на помощь и спас мальчугана", — говорится в сообщении ведомства.

Позже выяснилось, что ребята играли на берегу. В один момент мальчишка оступился и рухнул в воду. Плавать он не умеет, поэтому течением его относило всё дальше от берега. Если бы не внимательный спасатель, всё могло закончится трагедией.