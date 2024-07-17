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17 июля, 13:00

На работе 365 дней в году: В Златоусте сотрудник МЧС прервал отпуск, чтобы спасти тонущего мальчика

В Златоусте сотрудник МЧС спас тонущего 10-летнего мальчика

Обложка © Telegram / МЧС России

Обложка © Telegram / МЧС России

Сотрудник МЧС Эдуард Магадиев спас тонущего 10-летнего мальчика в Златоусте Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Отпуск. Солнце. Велопробег. Всё это в секунду прервалось, когда сотрудник 8 ПСЧ города Златоуст Челябинской области Эдуард Магадиев увидел тонущего мальчика. Рёбенок барахтался в воде в 10 метрах от берега. Не раздумывая, Эдуард бросился на помощь и спас мальчугана", — говорится в сообщении ведомства.

Позже выяснилось, что ребята играли на берегу. В один момент мальчишка оступился и рухнул в воду. Плавать он не умеет, поэтому течением его относило всё дальше от берега. Если бы не внимательный спасатель, всё могло закончится трагедией.

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К сожалению, не всем так везёт. По официальной информации МЧС, с начала лета в России 215 детей погибло на водоёмах. В связи с этим ведомство напомнило о нескольких правилах безопасности: не оставлять детей без присмотра, научить их плавать, обеспечить спасательными средствами и объяснить, как вести себя в чрезвычайной ситуации.

Александра Мышляева
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