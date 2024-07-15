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15 июля, 04:57

МЧС России назвало число детских смертей на водоёмах с начала лета

МЧС России сообщило о 215 детях, погибших на водоёмах с начала лета

Life.ru просит читателей внимательнее отнестись к рекомендациям МЧС России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / heartor

Life.ru просит читателей внимательнее отнестись к рекомендациям МЧС России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / heartor

С начала летнего сезона МЧС России зафиксировало трагическую статистику: 215 детей погибло на водоёмах. В то же время благодаря оперативным действиям свидетелей удалось спасти 88 ребят, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Руководство ведомства подчёркивает, что число происшествий на воде, включая несчастные случаи среди взрослых, продолжает расти. Всего с начала сезона утонуло 1314 человек, включая детей. Глава МЧС России Александр Куренков выразил озабоченность по поводу увеличения происшествий на водоёмах в период жары, когда многие отдыхающие пренебрегают базовыми мерами безопасности. Он отметил, что нередко люди купаются в непатрулируемых зонах, находясь в нетрезвом состоянии, или не следят за детьми, что часто приводит к трагическим последствиям.

В этой связи ведомство напомнило о нескольких ключевых правилах безопасности: не оставлять детей без присмотра, научить их плавать, обеспечить спасательными средствами и объяснить, как при необходимости звать на помощь, избегая ложных сигналов о бедствии.

В России за сутки более 20 человек погибли на водоёмах
В России за сутки более 20 человек погибли на водоёмах

Ранее в Зеленограде произошла трагическая история, связанная с гибелью молодого человека на Школьном озере. Мать погибшего молчала о случившемся целые сутки, не обращаясь за помощью к экстренным службам.

Кирилл Сосновских
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