МЧС России назвало число детских смертей на водоёмах с начала лета

С начала летнего сезона МЧС России зафиксировало трагическую статистику: 215 детей погибло на водоёмах. В то же время благодаря оперативным действиям свидетелей удалось спасти 88 ребят, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Руководство ведомства подчёркивает, что число происшествий на воде, включая несчастные случаи среди взрослых, продолжает расти. Всего с начала сезона утонуло 1314 человек, включая детей. Глава МЧС России Александр Куренков выразил озабоченность по поводу увеличения происшествий на водоёмах в период жары, когда многие отдыхающие пренебрегают базовыми мерами безопасности. Он отметил, что нередко люди купаются в непатрулируемых зонах, находясь в нетрезвом состоянии, или не следят за детьми, что часто приводит к трагическим последствиям.

В этой связи ведомство напомнило о нескольких ключевых правилах безопасности: не оставлять детей без присмотра, научить их плавать, обеспечить спасательными средствами и объяснить, как при необходимости звать на помощь, избегая ложных сигналов о бедствии.