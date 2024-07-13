В России за сутки более 20 человек погибли на водоёмах
МЧС: В России более 20 человек погибли на водоёмах за минувшие сутки
На водоёмах России за сутки погибло более 20 человек. О трагической статистике рассказывает МЧС РФ в телеграм-канале.
"Двадцать два человека погибли на водоёмах страны за прошедшие сутки. Всего 30 происшествий случилось на водных объектах за сутки", — говорится в сообщении ведомства.
Трагедии случились в селе Дёмкино под Пензой, на Волге в Татарстане, под Тулой в городе Щёкино, в саратовской реке Еруслан и реке Оредеж под Петербургом. Также утонувшие были найдены в реке Большая Кокшага под Кировом, в Орловской, Тюменской и Амурской областях.
Ранее Life.ru рассказывал, что житель Подмосковья погиб на глазах у брата, с которым пошёл купаться на карьер. 35-летний мужчина разбился о воду насмерть, прыгнув плашмя с четырёхметровой высоты.
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