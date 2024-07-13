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13 июля, 06:02

В России за сутки более 20 человек погибли на водоёмах

МЧС: В России более 20 человек погибли на водоёмах за минувшие сутки

На водоёмах России за сутки погибло более 20 человек. О трагической статистике рассказывает МЧС РФ в телеграм-канале.

"Двадцать два человека погибли на водоёмах страны за прошедшие сутки. Всего 30 происшествий случилось на водных объектах за сутки", — говорится в сообщении ведомства.

Трагедии случились в селе Дёмкино под Пензой, на Волге в Татарстане, под Тулой в городе Щёкино, в саратовской реке Еруслан и реке Оредеж под Петербургом. Также утонувшие были найдены в реке Большая Кокшага под Кировом, в Орловской, Тюменской и Амурской областях.

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Камеры сняли момент гибели мальчика, которого засосало в шлюз водохранилища в Башкирии

Ранее Life.ru рассказывал, что житель Подмосковья погиб на глазах у брата, с которым пошёл купаться на карьер. 35-летний мужчина разбился о воду насмерть, прыгнув плашмя с четырёхметровой высоты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Glebov

Николай Рюмин
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