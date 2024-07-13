В России за сутки более 20 человек погибли на водоёмах

На водоёмах России за сутки погибло более 20 человек. О трагической статистике рассказывает МЧС РФ в телеграм-канале.

"Двадцать два человека погибли на водоёмах страны за прошедшие сутки. Всего 30 происшествий случилось на водных объектах за сутки", — говорится в сообщении ведомства.

Трагедии случились в селе Дёмкино под Пензой, на Волге в Татарстане, под Тулой в городе Щёкино, в саратовской реке Еруслан и реке Оредеж под Петербургом. Также утонувшие были найдены в реке Большая Кокшага под Кировом, в Орловской, Тюменской и Амурской областях.