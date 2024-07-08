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8 июля, 10:12

В Подмосковье ныряльщик прыгнул с 4-метровой высоты в карьер и разбился насмерть

35-летний житель Подмосковья погиб на глазах у брата, с которым пошёл купаться на карьер. Он разбился о воду насмерть, прыгнув плашмя с четырёхметровой высоты.

По данным SHOT, всё случилось в воскресенье, 7 июля, возле подмосковной Электростали. По словам очевидцев, погибший долгое время ходил вокруг карьера и присматривался к точке повыше, с которой можно прыгнуть. Приехавшие на место медики лишь констатировали смерть ныряльщика.

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Обложка ©

Руслан Шамуков / ТАСС

Алексей Берковиц
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