В Подмосковье ныряльщик прыгнул с 4-метровой высоты в карьер и разбился насмерть
35-летний житель Подмосковья погиб на глазах у брата, с которым пошёл купаться на карьер. Он разбился о воду насмерть, прыгнув плашмя с четырёхметровой высоты.
По данным SHOT, всё случилось в воскресенье, 7 июля, возле подмосковной Электростали. По словам очевидцев, погибший долгое время ходил вокруг карьера и присматривался к точке повыше, с которой можно прыгнуть. Приехавшие на место медики лишь констатировали смерть ныряльщика.
Ранее Life.ru рассказал об ужасном происшествии в Иркутской области: всего за один день здесь утонули три подростка. Среди них двое юношей в возрасте 14 и 15 лет, а также девочка, ей было всего 12.
Руслан Шамуков / ТАСС