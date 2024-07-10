Камеры сняли момент гибели мальчика, которого засосало в шлюз водохранилища в Башкирии

Семилетнего ребёнка засосало в шлюз на водохранилище в Башкирии. По данным Mash Batash, четверо друзей решили искупаться на территории гидросооружения. Когда начался сброс воды, течение резко усилилось. Трое мальчишек смогли выбраться на поверхность, но одного из них стало уносить в сторону. Мальчик подплыл слишком близко к водоспуску и через некоторое время скрылся под водой. Момент его гибели попал на видео.

Семилетнего ребёнка засосало в шлюз на водохранилище в Башкирии. Видео © Mash Batash

"Оганизована доследственная проверка по факту несчастного случая с 7-летним ребёнком на воде", — сообщили в пресс-службе СУ СК по Башкортостану.

Ведомство напоминает, что дети на водоёмах должны находиться в сопровождении взрослых. Необходимо быть предельно бдительными и не оставлять детей без присмотра ни на минуту.