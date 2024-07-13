В Зеленограде женщина целые сутки молчала о гибели сына на озере, его тело достали сегодня

В Москве мать целые сутки не сообщала экстренным службам о гибели сына на водоёме. Всё произошло на Школьном озере в Зеленограде. Почему всё это время женщина молчала, неизвестно.

По данным 360.ru, тело достали лишь сегодня, 13 июля. Его искали несколько часов.