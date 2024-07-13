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13 июля, 13:04

В Зеленограде женщина целые сутки молчала о гибели сына на озере, его тело достали сегодня

360.ru: Мать лишь спустя сутки заявила о гибели сына на озере в Зеленограде

В Москве мать целые сутки не сообщала экстренным службам о гибели сына на водоёме. Всё произошло на Школьном озере в Зеленограде. Почему всё это время женщина молчала, неизвестно.

По данным 360.ru, тело достали лишь сегодня, 13 июля. Его искали несколько часов.

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Ранее в Иркутской области за один день утонуло сразу трое подростков. Один из них умер на реке Зиме, а двое — парень и девушка — на Чуне. Прокуратура начала проверку.

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Shutterstock / FOTODOM / heartor

Матвей Константинов
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