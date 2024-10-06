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6 октября, 16:41

Бизнесмен-неадекват пытался расстрелять и переехать на машине кладоискателей в Ленобласти

SHOT: Бизнесмен открыл стрельбу из «Сайги» по кладоискателям в Ленобласти

Бизнесмен открыл стрельбу из «Сайги» по кладоискателям в Ленинградской области. Как сообщает SHOT, перед этим он пытался задавить их на машине.

Конфликт бизнесмена с кладоискателями в Ленобласти. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, Сергей с друзьями из Санкт-Петербурга приехал в деревню Везиково Волосовского района. Компания достала металлоискатели и отправилась в поле в поисках монет. Местный предприниматель по имени Латифли увидел чужаков, «пыжащихся» в траве и решил прогнать «археологов». Сначала мужчина пытался задавить туристов на машине, потом ударил «Сайгой» и выстрелил им вслед, но не попал.

В итоге кладоискатели написали на неадеквата заявление в полицию. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу в клубе «Дубрава». Он успел сделать несколько выстрелов из пистолета, в результате никто не пострадал.

На Алтае 15 бандитов в масках устроили стрельбу возле кафе, есть раненые
На Алтае 15 бандитов в масках устроили стрельбу возле кафе, есть раненые
Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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