Бизнесмен-неадекват пытался расстрелять и переехать на машине кладоискателей в Ленобласти

Бизнесмен открыл стрельбу из «Сайги» по кладоискателям в Ленинградской области. Как сообщает SHOT, перед этим он пытался задавить их на машине.

Конфликт бизнесмена с кладоискателями в Ленобласти. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, Сергей с друзьями из Санкт-Петербурга приехал в деревню Везиково Волосовского района. Компания достала металлоискатели и отправилась в поле в поисках монет. Местный предприниматель по имени Латифли увидел чужаков, «пыжащихся» в траве и решил прогнать «археологов». Сначала мужчина пытался задавить туристов на машине, потом ударил «Сайгой» и выстрелил им вслед, но не попал.

В итоге кладоискатели написали на неадеквата заявление в полицию. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.