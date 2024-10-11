«Как волк ходил»: Открывший стрельбу в Долгопрудном год следил за парой

Мужчина, расстрелявший супружескую пару в подмосковном Долгопрудном, целый год следил за жертвами. Об этом журналистам рассказал брат выжившей женщины Евгений. По словам мужчины, ещё год назад семья установила забор, чтобы их собака не сбегала к соседям.

Немногим позже, Алексей ударил погибшего сегодня Юрия палкой по голове, однако правоохранители, признался Евгений Life.ru, «перевернули всё с ног на голову», и агрессивный сосед не был наказан. В целом мужчина вёл себя странно: явно что-то вынашивал и «как волк» ходил вокруг участка семьи, фиксируя её действия. Что касается парковки как причины конфликта, то, отметил собеседник, у каждого дома есть свои места.