«Как волк ходил»: Открывший стрельбу в Долгопрудном год следил за парой
Брат пострадавшей в Долгопрудном женщины считает, что стрелявший в пару нездоров
Мужчина, расстрелявший супружескую пару в подмосковном Долгопрудном, целый год следил за жертвами. Об этом журналистам рассказал брат выжившей женщины Евгений. По словам мужчины, ещё год назад семья установила забор, чтобы их собака не сбегала к соседям.
Евгений — о соседе, расстрелявшем пару в Подмосковье. Видео © Life.ru
Немногим позже, Алексей ударил погибшего сегодня Юрия палкой по голове, однако правоохранители, признался Евгений Life.ru, «перевернули всё с ног на голову», и агрессивный сосед не был наказан. В целом мужчина вёл себя странно: явно что-то вынашивал и «как волк» ходил вокруг участка семьи, фиксируя её действия. Что касается парковки как причины конфликта, то, отметил собеседник, у каждого дома есть свои места.
«Человек начал охотиться... Следил, когда девочки выходят», — добавил Евгений.
Напомним, семейная пара прогуливалась с собакой в Московской области и стала жертвой ненормального соседа. Мужчина внезапно открыл по ним огонь. По некоторым данным, причиной мог стать конфликт из-за парковки. По данным Life.ru, стрелявший любил пострадавшую женщину и несколько лет преследовал её. Более того, у него уже был физический конфликт с погибшим мужчиной. По данным Life.ru, Алексей использовал двустволку и пистолет, было сделано десять выстрелов.
Life.ru