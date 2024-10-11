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11 октября, 08:29

Любил и преследовал: Расстрелявший пару в Московской области уже распускал руки

Расстрелявший пару в Подмосковье мужчина мог быть влюблён в раненую женщину

Алексей Воробьёв, расстрелявший супругов в Московской области, был влюблён в Ирину и преследовал её. Такую версию сейчас рассматривает следствие.

Как рассказали SHOT родственники супругов Вершковых, Юрий и Ирина были знакомы с Алексеем с детства. По их словам, Алексей уже с раннего возраста был замкнутый, почти ни с кем не дружил. Но общался с несколькими ребятами, которые жили с ним в микрорайоне Шереметьевский.

Юрий и Ирина, ставшие целью Алексея в Московской области. Коллаж © SHOT

Юрий и Ирина, ставшие целью Алексея в Московской области. Коллаж © SHOT

По словам близких, Алексей преследовал Юрия и Ирину как минимум 4 года и уже нападал на мужчину. Как-то Юрий забыл сигареты в машине, пошёл за ними, в этот момент Алексей налетел на него сзади, ударив его по голове. Сейчас Ирина находится в реанимации.

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Напомним, семейная пара прогуливалась с собакой в Московской области и стала жертвой ненормального соседа. Мужчина внезапно открыл по ним огонь. По некоторым данным, причиной мог стать конфликт из-за парковки.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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