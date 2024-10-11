Любил и преследовал: Расстрелявший пару в Московской области уже распускал руки

Алексей Воробьёв, расстрелявший супругов в Московской области, был влюблён в Ирину и преследовал её. Такую версию сейчас рассматривает следствие.

Как рассказали SHOT родственники супругов Вершковых, Юрий и Ирина были знакомы с Алексеем с детства. По их словам, Алексей уже с раннего возраста был замкнутый, почти ни с кем не дружил. Но общался с несколькими ребятами, которые жили с ним в микрорайоне Шереметьевский.

Юрий и Ирина, ставшие целью Алексея в Московской области. Коллаж © SHOT

По словам близких, Алексей преследовал Юрия и Ирину как минимум 4 года и уже нападал на мужчину. Как-то Юрий забыл сигареты в машине, пошёл за ними, в этот момент Алексей налетел на него сзади, ударив его по голове. Сейчас Ирина находится в реанимации.