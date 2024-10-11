Скулила и не шла к людям: Собака расстрелянной пары из Подмосковья сбежала

Алексей Воробьёв, расстрелявший супружескую пару в подмосковном Долгопрудном, использовал двустволку Ивашенцева и пистолет ТТ. По данным SHOT , мужчина сделал около восьми выстрелов из ружья и пару из — «тэтэ». Местные жители рассказали телеграм-канал, что приняли всё за хлопки петард.

По данным Life.ru, собака пары сперва сбежала, а позже вернулась к месту трагедии, где, к слову, до сих пор лежит кепка Юрия. Животное скулило, прибилось к собакам одной из соседок, было очень напугано и не давалось в руки. Сегодня утром питомец убежал.