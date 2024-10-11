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11 октября, 11:01

Скулила и не шла к людям: Собака расстрелянной пары из Подмосковья сбежала

SHOT: Семейную пару в Подмосковье расстреляли из двустволки и пистолета ТТ

Алексей Воробьёв, расстрелявший супружескую пару в подмосковном Долгопрудном, использовал двустволку Ивашенцева и пистолет ТТ. По данным SHOT, мужчина сделал около восьми выстрелов из ружья и пару из — «тэтэ». Местные жители рассказали телеграм-канал, что приняли всё за хлопки петард.

Кепка Юрия на месте расстрела в Московской области. Видео © Life.ru

По данным Life.ru, собака пары сперва сбежала, а позже вернулась к месту трагедии, где, к слову, до сих пор лежит кепка Юрия. Животное скулило, прибилось к собакам одной из соседок, было очень напугано и не давалось в руки. Сегодня утром питомец убежал.

Собака семейной пары, которую расстреляли в Подмосковье. Фото © Life.ru

Собака семейной пары, которую расстреляли в Подмосковье. Фото © Life.ru

Мужчина расстрелял из пистолета четырёх самокатчиков в Москве, один ранен
Мужчина расстрелял из пистолета четырёх самокатчиков в Москве, один ранен

Напомним, семейная пара прогуливалась с собакой в Московской области и стала жертвой ненормального соседа. Мужчина внезапно открыл по ним огонь. По некоторым данным, причиной мог стать конфликт из-за парковки. По данным Life.ru, стрелявший любил пострадавшую женщину и несколько лет преследовал её. Более того, у него уже был физический конфликт с погибшим мужчиной.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
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