Зарезал и расчленил: Житель Подмосковья на допросе сознался в жестоком убийстве жены

Почти год назад в подмосковном Долгопрудном произошло жуткое убийство. В конце декабря 2023 года муж с женой распивали алкоголь дома, однако в какой-то момент застолье обернулось семейной ссорой. В результате конфликта мужчина зарезал супругу ножом.

По данным интернет-изданием Regions.ru, убийца спрятал труп в погребе, а через несколько дней расчленил и вынес из дома. Знакомым мужчина соврал, что жена находится в отъезде. Однако в октябре его вызвали в полицию для дачи показаний — преступник не выдержал и сознался в содеянном. Суд заключил его под стражу.