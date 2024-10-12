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12 октября, 10:32

Зарезал и расчленил: Житель Подмосковья на допросе сознался в жестоком убийстве жены

Житель подмосковного Долгопрудного признался в убийстве и расчленении жены

Почти год назад в подмосковном Долгопрудном произошло жуткое убийство. В конце декабря 2023 года муж с женой распивали алкоголь дома, однако в какой-то момент застолье обернулось семейной ссорой. В результате конфликта мужчина зарезал супругу ножом.

По данным интернет-изданием Regions.ru, убийца спрятал труп в погребе, а через несколько дней расчленил и вынес из дома. Знакомым мужчина соврал, что жена находится в отъезде. Однако в октябре его вызвали в полицию для дачи показаний — преступник не выдержал и сознался в содеянном. Суд заключил его под стражу.

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Недавно в Долгопрудном произошла ещё одна страшная история. Семейная пара стала жертвой ненормального соседа во время прогулки в парке. Мужчина внезапно открыл по ним огонь. Как оказалось, злоумышленник год следил за своими жертвами.

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Борис Эльфанд
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