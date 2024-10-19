Не только алкоголь: Эти вредные привычки медленно убивают печень

Печень обладает способностью к регенерации, однако эти функции не безграничны. Есть ряд факторов, которые могут нанести серьёзный удар по этому жизненно важному органу. Например, таким разрушительным эффектом обладает лишний вес, заявила «Газете.ru» врач-гастроэнтеролог Наталья Панина.

По словам доктора, ожирение – это благоприятный фон для развития целого ряда болезней, в том числе и рака. Жир откладывается в клетках печени и повреждает их. Это может стать причиной воспаления органа и цирроза.

Неразумное использование лекарств, БАДов и витаминов также может погубить печень и привести, например, к токсическому гепатиту. Стоит помнить, что нельзя пить таблетки без назначения специалиста.

«Несомненно, разрушающее воздействие на печень оказывает и алкоголь. Помните, что безвредных дозировок алкоголя для этого органа не существует. Токсичными считаются дозы более 40 г эталона для мужчин и более 20 г — для женщин», — добавила Панина.

Опасное воздействие на печень оказывает и высокое содержание фруктозы в рационе. В целом обилие в питании простых углеводов, а также трансжиров грозит развитием жировой болезни печени.