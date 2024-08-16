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16 августа, 08:24

Найдена "чёрная" опасность из посудомоечных машин, которая пробирается в печень человека

Гигиенист Гильденскиольд: В каждой посудомойке могут завестись чёрные дрожжи

Владельцев посудомоечных машин предупредили о серьёзной опасности. При плохом уходе может завестись грибок, в том числе и чёрные дрожжи. Об этом заявил NEWS.ru профессор кафедры географии, геоэкологии и природопользования факультета естественных наук Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд.

Эту плесень очень сложно обнаружить, поскольку образуется она чаще всего между дверцей и уплотнителем. Чтобы избавиться от чёрных дрожжей, надо постараться, поскольку они выдерживают температуру до 80 градусов Цельсия, а также размножаются в щелочной среде.

"Они обнаруживаются в большом количестве на вымытой посуде, откуда могут перекочевать в печень человека", — заявил эксперт.

Повреждения печени, некроз кожи: Названы средства, которыми не стоит мыть посуду
Повреждения печени, некроз кожи: Названы средства, которыми не стоит мыть посуду

В борьбе с подобным грибком поможет уксус. Периодически надо мыть им посудомойку изнутри, уделяя особое внимание корзине для посуды. После рабочего цикла надо оставлять машину открытой и дать ей просохнуть, так как грибок не выносит сухую среду.

Также могут быть опасны моющие средства для посудомоек. Токсичные вещества, содержащиеся в них, в том числе и этоксилаты алкоголя, часто остаются на посуде и могут повреждать кишечник. Чтобы обезопасить себя, следует включать дополнительный цикл ополаскивания для удаления остатков моющих средств.

Обложка ©

Freepik

Алёна Зиновьева
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