Найдена "чёрная" опасность из посудомоечных машин, которая пробирается в печень человека
Гигиенист Гильденскиольд: В каждой посудомойке могут завестись чёрные дрожжи
Владельцев посудомоечных машин предупредили о серьёзной опасности. При плохом уходе может завестись грибок, в том числе и чёрные дрожжи. Об этом заявил NEWS.ru профессор кафедры географии, геоэкологии и природопользования факультета естественных наук Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд.
Эту плесень очень сложно обнаружить, поскольку образуется она чаще всего между дверцей и уплотнителем. Чтобы избавиться от чёрных дрожжей, надо постараться, поскольку они выдерживают температуру до 80 градусов Цельсия, а также размножаются в щелочной среде.
"Они обнаруживаются в большом количестве на вымытой посуде, откуда могут перекочевать в печень человека", — заявил эксперт.
В борьбе с подобным грибком поможет уксус. Периодически надо мыть им посудомойку изнутри, уделяя особое внимание корзине для посуды. После рабочего цикла надо оставлять машину открытой и дать ей просохнуть, так как грибок не выносит сухую среду.
Также могут быть опасны моющие средства для посудомоек. Токсичные вещества, содержащиеся в них, в том числе и этоксилаты алкоголя, часто остаются на посуде и могут повреждать кишечник. Чтобы обезопасить себя, следует включать дополнительный цикл ополаскивания для удаления остатков моющих средств.