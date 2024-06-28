Повреждения печени, некроз кожи: Названы средства, которыми не стоит мыть посуду

Моющие средства, предназначенные для уборки санузла и стирки, не стоит использовать для мытья посуды. О том, какой вред здоровью может нанести неверное применение бытовой химии, в беседе с "Газетой.ru" рассказал доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности университета "Росбиотех" Сергей Шихов.

"В стиральных порошках содержатся анионные поверхностно-активные вещества (А-ПАВ), которые эффективно выводят пятна на ткани, однако оказывают крайне негативное воздействие на организм. Средство трудно смыть с посуды, поэтому его компоненты могут попасть в организм вместе с едой. Они оседают в организме, нанося непоправимый вред: человек становится менее устойчивым к вирусам, повреждает лёгкие, печень", — объяснил он.

Наибольшую опасность в составе средств для уборки представляют щёлочи и кислоты. Узнать о наличии едких химикатов легко благодаря специальной маркировке текстом "Осторожно, содержит кислоту (щёлочь)!" или знаком, который производители наносят на упаковку. При использовании таких средств обязательно следует надевать перчатки, очки, а при больших концентрациях — фартук, специальную обувь и респиратор.

Дело в том, что при попадании на кожу едкий состав вызывает колликвационный некроз, при котором происходит серьёзное поражение тканей. Примечательно, что реакция не завершится, пока щёлочь не будет полностью нейтрализована. А при попадании внутрь организма вещество сильно повреждает слизистую пищевода и желудок. Также могут пострадать глаза.

"Если щёлочь попала на лицо, то может произойти ожог глаз — травма с поражением роговицы, склеры, сетчатки, стекловидного тела, приводящая к частичной или полной потере зрения. При попадании в организм средства в большом количестве можно получить повреждения желудка (кислотой), пищевода (щёлочью)", — отметил Шихов.

В то же время средства, предназначенные именно для мытья посуды, зачастую имеют менее вредный состав и представляют собой смесь сурфактантов (поверхностно-активных веществ). Относительно безвредные компоненты не несут угрозы здоровью. Именно поэтому бытовую химию рекомендуется использовать исключительно по назначению.

"Постоянное их (средств для мытья посуды. — Прим. Life.ru) использование по назначению не несёт негативных последствий для здоровья человека. Случайное разовое их проглатывание также не принесёт больших проблем, кроме неприятного ощущения (они невкусные). Тем не менее для всех моющих средств, вне зависимости от уровня опасности, которую они представляют, рекомендуется соблюдать правила хранения: вдали от детей, в плотно закрытой заводской упаковке, не переливать в тару от пищевых продуктов", — резюмировал специалист.