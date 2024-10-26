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26 октября, 15:19

Студентам с детьми предложили давать бесплатных нянь и жильё

Депутат ГД Останина призвала предоставлять няню студенческим семьям с детьми

Чтобы студенты не боялись вступать в брак и заводить детей, нужно помочь им с жильём и предоставить социальную няню. Об этом рассказала радио «Комсомольская правда» глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

«Давно мы говорили о том, что для того, чтобы побуждать студентов вступать в брак и рожать детей, чтобы было не 22 000 студенческих семей, а больше, необходимо обеспечивать их базовые потребности», — пояснила она.

По её словам, властям следует решить три вопроса. В первую очередь, студенческим семья нужно помочь с жильём, предоставив им как минимум отдельную комнату в общежитии. Во-вторых, следует увеличить выплаты по рождению ребёнка, чтобы была возможность нормально жить на эти деньги. И, в-третьих, обучающаяся в институте мама малыша должна иметь социальную няню, помощь которой поможет с успехом завершить учёбу.

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Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил снижать ипотеку на 1% за каждого родившегося в семье ребёнка. По мнению парламентария, это поможет многодетным семьям чувствовать себя более защищёнными.

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freepik / prostooleh

Татьяна Миссуми
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