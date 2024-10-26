Студентам с детьми предложили давать бесплатных нянь и жильё

Чтобы студенты не боялись вступать в брак и заводить детей, нужно помочь им с жильём и предоставить социальную няню. Об этом рассказала радио «Комсомольская правда» глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

«Давно мы говорили о том, что для того, чтобы побуждать студентов вступать в брак и рожать детей, чтобы было не 22 000 студенческих семей, а больше, необходимо обеспечивать их базовые потребности», — пояснила она.

По её словам, властям следует решить три вопроса. В первую очередь, студенческим семья нужно помочь с жильём, предоставив им как минимум отдельную комнату в общежитии. Во-вторых, следует увеличить выплаты по рождению ребёнка, чтобы была возможность нормально жить на эти деньги. И, в-третьих, обучающаяся в институте мама малыша должна иметь социальную няню, помощь которой поможет с успехом завершить учёбу.