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14 октября, 14:50

Милонов предложил снижать ипотеку на 1% за каждого ребёнка

В Госдуме предложили снижать ипотеку за каждого ребёнка. Фото © Life.ru

В Госдуме предложили снижать ипотеку за каждого ребёнка. Фото © Life.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил снижать ипотеку на 1% за каждого родившегося в семье ребёнка, сообщает URA.RU. По мнению парламентария, это поможет многодетным семьям чувствовать себя более защищёнными.

«Семьи, где пять и более детей, спасают демографию страны. Я за то, чтобы именно такие ячейки общества чувствовали себя наиболее защищёнными», — заявил Милонов.

Кроме того, он считает нужным ввести прогрессивную шкалу поддержки, и при изменении состава семьи увеличивать льготы, а также депутат призвал отказаться от учёта уровня дохода в многодетных семьях при предоставлении льгот.

Подтвердить статус многодетной семьи теперь можно через «Госуслуги»
Подтвердить статус многодетной семьи теперь можно через «Госуслуги»

А ранее экономист Алексей Зубец придумал ещё один способ поддержки многодетных семей, однако оценили его не все. Так, он предложил, чтобы им платили бездетные российские семьи, так как «нормальное содержание ребёнка стоит в пределах этой суммы».

Алена Пенчугина
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