Милонов предложил снижать ипотеку на 1% за каждого ребёнка

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил снижать ипотеку на 1% за каждого родившегося в семье ребёнка, сообщает URA.RU. По мнению парламентария, это поможет многодетным семьям чувствовать себя более защищёнными.

«Семьи, где пять и более детей, спасают демографию страны. Я за то, чтобы именно такие ячейки общества чувствовали себя наиболее защищёнными», — заявил Милонов.

Кроме того, он считает нужным ввести прогрессивную шкалу поддержки, и при изменении состава семьи увеличивать льготы, а также депутат призвал отказаться от учёта уровня дохода в многодетных семьях при предоставлении льгот.