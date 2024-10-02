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Регион
2 октября, 09:43

Подтвердить статус многодетной семьи теперь можно через «Госуслуги»

С октября 2024 многодетные семьи получили возможность подтвердить свой статус в упрощённом порядке — с помощью предъявления QR-кода на портале «Госуслуги». Об этом сообщает в среду пресс-служба правительства.

Документ с QR-кодом будет отражаться в разделе «Семья и дети» в личном кабинете членов семьи на «Госуслугах», если у них есть подтверждённая учётная запись.

Напомним, что многодетным семьям в России помимо общего набора льгот и пособий для семей с детьми положены федеральные льготы. Среди них — субсидия на погашение ипотеки (до 450 000 рублей), досрочная пенсия для мамы, ежегодный отпуск в удобное время (если в семье трое и более детей до 18 лет, а младшему ещё нет 14 лет), вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного участка, и многие другое. А ранее президент Владимир Путин поручил задним числом, с 1 июля, поднять до 1 млн рублей выплату на погашение ипотеки многодетным семьям в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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